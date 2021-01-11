Son dakika haberi! Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel, AA ekibine saldırıyı kınadı Açıklaması
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Son dakika haberi! Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel, AA ekibine saldırıyı kınadı Açıklaması

11.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:54
Son dakika haberi! Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Polatel, AA ekibine saldırıyı kınadı Açıklaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun'un yakınlarının, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı (AA) ekibine saldırısını kınadı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun'un yakınlarının, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı (AA) ekibine saldırısını kınadı.

Polatel, yaptığı yazılı açıklamada, "Ümitcan Uygun adlı şahsın yakınları adliye çıkışında Anadolu Ajansı haber kameramanı ve foto muhabirine saldırmıştır. Görevi başında saldırıya uğrayan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümitcan Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Uygun, polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanıyla foto muhabiri, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğramıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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