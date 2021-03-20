Son dakika haberi! "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda aranan 1311 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 60 bin 633 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı.

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 60 bin 633 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan aranan 1311 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı.

Uygulama, 10.00-12.00 saatleri arasında terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçelerde ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol kontrol uygulaması şeklinde, 15.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanlarında, kamu binaları çevreleri ile toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, 19.00-21.00 saatleri arasında alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevresinde geniş çaplı önlem ve denetim faaliyeti biçiminde gerçekleştirildi.

7 bin 783 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 36 bin 240 emniyet, 23 bin 557 jandarma ve 836 sahil güvenlik olmak üzere toplam 60 bin 633 personel görev aldı. Uygulamada, 248 dedektör köpekten de yararlanıldı.

364 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı, 89 kişi gözaltına alındı

Ekiplerce 6 bin 17 metruk bina kontrol edildi, 52 umuma açık iş yerine işlem yapıldı ve 7 iş yeri kapatıldı. Denetimlerde, 44 bin 972 umuma açık iş yerinin salgın koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranan 1311 kişinin yakalandığı uygulamada, 9'u çocuk 16 kayıp kişi bulundu. Uygulamada, 364 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 89 kişi gözaltına alındı.

Ekiplerin kontrol ettiği 183 bin 899 araçtan 5 bin 798'ine işlem yapıldı. Aranan 119 araç bulunurken, 964 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 543 paket kaçak sigara, 183 kilo 850 gram kaçak tütün ve 54 litre kaçak/sahte içki elde geçirildi.

Ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 79 işletmeye işlem yapılırken 1384 kişiye tedbirleri ihlalden adli veya idari işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık