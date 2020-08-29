Son dakika haberi: Türkiye genelinde 63 bin 591 personel ile 6 bin 923 noktada dev uygulama
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Son dakika haberi: Türkiye genelinde 63 bin 591 personel ile 6 bin 923 noktada dev uygulama

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması,...

Son dakika haberi: Türkiye genelinde 63 bin 591 personel ile 6 bin 923 noktada dev uygulama
29.08.2020 09:50 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:55

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan kişilerin yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, 10.00-12.00 saatleri arasında Türkiye genelinde şehirlerin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park-bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, 15.00-18.00 saatleri arasında hedef odaklı risk analizi yapabilen personelin de içinde yer aldığı ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, alışveriş merkezleri (AVM), fuar ve etkinlik alanları, kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile buralara açılan yollarda düzenlendi.

Ayrıca, 21.00-23.00 saatleri arasında ise toplu taşıma yapılan gar/istasyonlar, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri (AVM), elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerinde de uygulama gerçekleştirildi.

Söz konusu uygulama, 63 bin 591 personel ve 411 dedektör köpeğin katılımıyla 6 bin 923 noktada düzenlendi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 281 kişi yakalanırken, 2'si çocuk 24 kayıp şahıs bulundu. Uygulama kapsamında, bin 488 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 336 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde yapılan uygulamalarda 186 bin 303 araç kontrol edilirken, toplamda 29 bin 878 araca işlem yapıldı. Bu uygulamalarda, 118 aranan araç tespit edilirken, 784 araç trafikten men edildi.

Uygulama çerçevesinde 5 bin 406 metruk bina, 29 bin 796 umuma açık iş yeri denetlenirken, 146 umuma açık işyerine işlem yapıldı ve kurallara uymayan bir iş yeri kapatıldı.

Ayrıca uygulama kapsamında yapılan denetimlerde, 45 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 704 adet mermi, 8 adet kesici/delici alet, 22 bin 675 gram esrar, 49,8 gram eroin, 14 gram kokain, 653,1 gram bonzai, 3 bin gram metanfetamin, 1382 kök kenevir bitkisi, 107 adet captagon, 942 adet ecstasy, 312 adet sentetik ecza, 13 bin adet makaron, 696 paket kaçak sigara, 13 bin 750 gram kaçak tütün, 1153 litre kaçak/sahte içki, 4 adet tarihi eser ve 14 adet tabanca şarjörü ile muhtelif parça ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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