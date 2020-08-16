Son dakika haberi! Türkiye Futbol Saha Komiserleri Eğitim Toplantısı Erzurum'da yapıldı Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanlığı Bölgesel Eğitim toplantısını Erzurum'da yaptı.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanlığı Bölgesel Eğitim toplantısını Erzurum'da yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıya, Genel Başkan Hüseyin Doğan, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Basın sözcüsü Muhammet Delal, As Başkan Mehmet Ali Bıyıklı, Genel Sekreter Dilaver Gürbüz, TFF Erzurum İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, Genel Başkan Yardımcıları ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı. Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan eğitim seminerine 17 ilden saha komiserleri katıldı.

Yeni kurallara göre saha komiserlerinin eğitileceğini belirten Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanı Hüseyin Doğan, "Toplantının amacı yarım asırdır Türk futboluna hizmet veren, 2000 yılında bu yana 78 ilde faaliyet gösteren, futbol saha komiserleri gelişen futbol kuralları ile ilgili seminere katılan kişilere eğitim vermek. Türk futbolunun ilerlemesi, müsabakaların sorunsuz ve sağlıklı şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Ayrıca saha içerisinde ve saha dışında hoş olmayan olayların önüne geçilmesini sağlamaktır. Türk futbolunun daha iyi yerlere gelmesini sağlamak amaçlanmaktadır" dedi.

Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Delal ise Erzurum'da toplantı gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Eğitim toplantımızın futbol camiasına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Futbolun yeniden eski günlerine dönmesini arzu ediyoruz. Erzurum futbol şehri olmalı" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA