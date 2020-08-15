Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin...
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu.
15.08.2020 20:48 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:00
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu. Bugün 67 bin 214 test yapılırken, bin 256 yeni vaka tanısı konuldu, 992 kişi ise iyileşti. - ANKARA
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Kaynak: İHA