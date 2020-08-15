Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin... Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu. Bugün 67 bin 214 test yapılırken, bin 256 yeni vaka tanısı konuldu, 992 kişi ise iyileşti. - ANKARA Kaynak: İHA