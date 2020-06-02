Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka... Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu. Kaynak: AA