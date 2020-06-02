Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka...
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Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka...

Son dakika habere göre Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu.

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka...
02.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 20:01

Türkiye'de son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 165 bin 555, can kaybı 4 bin 585 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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