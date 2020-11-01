Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

01.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:32
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1515 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157'ye ulaştı. Hasta sayısı 377 bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177, aktif hasta sayısı 41 bin 661 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağanüstü durumda olağanüstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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