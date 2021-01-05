Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
05.01.2021 19:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 19:22
Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü