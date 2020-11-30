Son dakika haberi! Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
30.11.2020 20:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:44
Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı