Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti.