Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

09.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:02
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1402 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 291 bin 754'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 332 bin 382, vefat sayısı 8 bin 722, ağır hasta sayısı 1398, aktif hasta sayısı 31 bin 906 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Şeh Sabah Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Halil Sezai Seren Serengil Bergüzar Korel
Spor Babel Falcao Can Bartu Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay Bursa Erkek Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 20:02:30. #1.15#
title