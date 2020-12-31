Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

31.12.2020 19:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:50
Son dakika haberi: Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 22 bin 21 kişinin daha Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.

Test sayısı 24 milyon 504 bin 567'ye ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 208 bin 652, vefat sayısı 20 bin 881, ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

"Ağır hasta sayımız 4 binin altına indi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4 binin altına indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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