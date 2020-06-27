Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam...
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Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam...

Son dakika haberleri: Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883, can kaybı 5 bin 82 oldu.

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam...
27.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 27.06.2020 20:16

Türkiye'de son 24 saatte 1372 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 195 bin 883, can kaybı 5 bin 82 oldu.

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Kaynak: AA

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