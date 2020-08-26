Son dakika haberi! Türkiye'de korona virüsten 20 kişi daha hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 183 oldu.
26.08.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:20
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 183 oldu. Bugün 100 bin 109 test yapılırken, bin 313 yeni vaka tanısı konuldu, 1002 kişi ise iyileşti.
(İHA)
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Kaynak: İHA