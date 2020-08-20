Son dakika haberi... Türkiye'de korona virüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti
Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu.
20.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:15
Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. Bugün 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu, 882 kişi ise iyileşti.
(İHA)
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Kaynak: İHA