Son dakika haberi... Türkiye'de korona virüsten 19 kişi daha hayatını kaybetti Son dakika haberlerine göre Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 58 oldu. Bugün 92 bin 301 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu, 882 kişi ise iyileşti. (İHA) Kaynak: İHA