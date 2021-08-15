Son dakika haberi | Türkiye'de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi
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Son dakika haberi | Türkiye'de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi

Son dakika haberi | Türkiye'de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da elektrikleri kesik olan köylere Türkiye'de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakil edildi.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'da elektrikleri kesik olan köylere Türkiye'de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakil edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, twitter hesabından yaptığı paylaşımında, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle ulaşılamayan Sakızcılar ve Kestane Sökü köylerine Türkiye'de ilk defa havadan jeneratör naklederek elektrik verdiklerini kaydetti.

Bakan Dönmez, "Zorlukları hep birlikte el ele aşacağız" dedi.

Öte yandan, paylaşılan fotoğraflarda askeri helikopterle jeneratör nakil edildiği sırada bir vatandaşın ellerini semaya açarak dua etmesi gözlerden kaçmadı. - KASTAMONU

Son dakika haberi | Türkiye'de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi
Son dakika haberi | Türkiye'de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi
Son dakika haberi | Türkiye'de ilk kez askeri helikopterle jeneratör nakledildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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