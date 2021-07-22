Son dakika haberi | Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor
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Son dakika haberi | Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor

Son dakika haberi | Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır, hastane dışına çıkmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Sağlık

Son dakika habere göre Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın, bayramdan sonra hastane dışına çıkabileceğini bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın, bayramdan sonra hastane dışına çıkabileceğini bildirdi.

Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından 14 saat süren operasyonla çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor.

Özkan, AA muhabirine, yakından ilgilendiği Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kollarını hissetmeye başladığını, his duygusunun daha da artacağını aktaran Özkan, 5-6 ay sonra hareketlerin başlayacağını dile getirdi.

Tedavi sürecinin çok iyi ilerlediğini vurgulayan Özkan, Ayılmazdır'ın bir sonraki bayramda kollarını rahatlıkla kullanabilir hale geleceğini kaydetti.

Özkan, Kurban Bayramı'nı babası ile hastanede geçiren Ayılmazdır'ın hastane dışına çıkabilecek duruma geldiğini belirterek, "Her şey yolunda, ilaçlarının dozları azaltılıyor. Bayramdan sonra dışarıya çıkarmayı planlıyoruz. Evi Antalya'da olsaydı, göndermeyi düşünürdük ancak uzakta. Bir müddet daha gözetimimiz altında tutacağız." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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