Son dakika haberi | Türkiye'de 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Türkiye'de 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti

04.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:18
Son dakika haberi | Türkiye'de 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi yaşamını yitirdi, ???????8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a ulaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi yaşamını yitirdi, ???????8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a ulaştı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 627 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 206 bin 504'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, vefat sayısı 26 bin 467, ağır hasta sayısı 1501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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