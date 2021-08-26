Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 205 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 58,23 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 747 bin 545'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 665 bin 998 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

"Vaka sayısı 20 bin sınırında"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20 bin sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, sosyal medya hesabından, Bilim Kuruluyla her hafta Kovid-19 toplantısı yaptıklarını anımsatarak, "Maske, mesafe artık önemsiz sözünü hiç duymadım ama sanki öyleymiş gibi yapanlar var. Kurallara uyalım." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 616 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika... Türkiye'de 19 bin 970 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
Son dakika... Türkiye'de 19 bin 970 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 616 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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