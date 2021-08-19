Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 743 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,99, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 55,50 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 304 bin 742'si birinci doz, 34 milyon 446 bin 15'i ikinci doz, 7 milyon 362 bin 337'si üçüncü doz olmak üzere 87 milyon 113 bin 94'e yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 781 bin 852 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Türkiye'de 19 bin 320 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 216 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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