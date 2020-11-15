Son dakika haberi! Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
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Son dakika haberi! Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

15.11.2020 22:27 | Son Güncelleme: 15.11.2020 22:30
Son dakika haberi! Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Son dakika haberler: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı binasında basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ile Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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