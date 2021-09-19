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Son dakika haberi! Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi! Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi

Gelen son dakika haberlerine göre NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TC-TRK" uçağıyla ABD'ye geldi.

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TC-TRK" uçağıyla ABD'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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