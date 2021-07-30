Son dakika haber! Türkiye Bankalar Birliği'nden yangından etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Türkiye Bankalar Birliği'nden yangından etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı

Son dakika haber! Türkiye Bankalar Birliği'nden yangından etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaşanan orman yangınları nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sunulmasında gerekli kolaylıkların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yaşanan orman yangınları nedeniyle ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin borçlarının ödenmesinde veya kendilerine finansman olanakları sunulmasında gerekli kolaylıkların sağlanması konusunda tavsiye kararı aldı.

TBB'den yapılan açıklamada, yaşanan yangın felaketi nedeniyle TBB Yönetim Kurulu'nun bugün acil bir toplantı yaptığı bildirildi. Açıklamada, toplantının içeriğine ve alınan kararlara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yangınlarda hayatını kaybeden tüm canlılar için de derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu felaketle mücadele eden herkese şükranlarımızı sunarız. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. Yapılan toplantıda can kayıpları, ormanların tahribatı ve maddi zararlar değerlendirilerek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde, sektörün meydana gelen zararın ve sorunların hafifletilmesine katkıda bulunması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve afetin yaşandığı bölgelerin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüşülmüştür."

Yapılan görüşmelerde yangının yol açtığı tahribat nedeniyle, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda TBB üyelerine tavsiyede bulunulmasına karar verildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildi. Felaketten etkilendiklerini düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin de taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verildiği duyuruldu.

Ağaçlandırma çalışmaları için 1 milyon adet fidan bağışı

TBB ayrıca, yangın sonrası ağaçlandırma çalışmalarına 1 milyon fidan ile destek verileceğini açıkladı. Birlikten yapılan konuya ilişkin duyuruda, "Ortak varlıklarımız olan ormanlarımızın yeniden kazanılması amacıyla yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere TBB üyelerinden her bir çalışanı için 5 fidan olacak şekilde, adedi 10 TL'den 10 milyon TL tutarında yaklaşık 1 milyon adet fidan bağışta bulunmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
CHP'li Engin Özkoç, Bakan Soylu'ya sabotaj iddiasını sordu: Sabotaj bulgusu yok, aşırı sıcaklıklar üzerinde duruluyor
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Tüyler ürperten fotoğraflar! Hava kararınca Marmaris'teki yangının büyüklüğü ortaya çıktı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
Alevlerin sardığı Bodrum'da korkulan oldu! Yangın lüks otele sıçradı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Bilgiç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Aytaç Kara Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Türkiye Bankalar Birliği'nden yangından etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 17:56:59. #1.13#

title