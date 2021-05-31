Son dakika haberi... Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı 3 Haziran'da yapılacak
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Son dakika haberi... Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı 3 Haziran'da yapılacak

Son dakika haberi... Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı 3 Haziran'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de düzenlenecek.

Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı Bakü'de düzenlenecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda Azerbaycan ile Türkiye arasında güvenlik, askeri, askeri-teknik, askeri tıp, askeri eğitim, askeri sanayi ve diğer alanlarda ikili iş birliğinin mevcut durumunun görüşüleceği bildirildi.

Açıklamada, 3 Haziran'da yapılacak Azerbaycan-Türkiye 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı'nda, iki ülke yetkililerinin, askeri ve savunma alanlarında kalkınma perspektifleri ve başlıca faaliyet alanlarını da değerlendirecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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Son dakika haberi... Türkiye-Azerbaycan 13. Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı 3 Haziran'da yapılacak - Haberler
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