Son dakika haberi... Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
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Son dakika haberi... Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı

Son dakika haberi... Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika haberine göre YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi törenle açıldı.

YDA Group tarafından yapımı gerçekleştirilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi törenle açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı açılış törenine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu, YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan ve YDA Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cüneyt Arslan katıldı.

Hüseyin Arslan, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek hastanenin 68 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu zorlu pandemi sürecinde sadece bu eserle değil, Türkiye'de Cumhurbaşkanımız tarafından yaptırılan şehir hastanelerinin de gerçek mimarı olarak Cumhurbaşkanımızın gerçekten ne kadar büyük vizyon sahibi bir lider olduğunu tüm dünya bir kez daha görmüş oldu. YDA Group olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde dünyanın dört bir köşesinde inşa ettiğimiz eserlerle Türk müteahhitlerinin gücünü göstermenin, en önemlisi Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirebilmenin onur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Hastane 150 yatak kapasiteli

Hastane 150 yataklı ve toplam 17 bin 425 metrekare inşaat alanına sahip. Hastanede 6 ameliyathane ve 6 poliklinik bulunuyor.

İmzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Arnavutluk'a Fier'de inşa edilen 150 yataklı bir hastaneyi ve bu hastanede kullanılacak tıbbi ekipman, malzeme ve mobilyayı bağışlamayı taahhüt etmişti.

Anlaşma kapsamında söz konusu bağış, Arnavutluk sağlık sistemini güçlendirmek ve sağlık altyapısını desteklemek amacıyla Türkiye tarafından verilecek.

Bu bağlamda Türkiye, Fier Bölge Hastanesinin geçiş dönemi boyunca Arnavutluk'a sağlık personeli ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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