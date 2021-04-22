Son dakika gündem: Türkiye, Afganistan, Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı, yarın İstanbul'da

Son dakika gündem haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Afganistan, Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın yarın İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye, Afganistan, Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın yarın İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanı sıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın toplantı marjında ayrıca Afgan ve Pakistanlı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanmaktadır" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı