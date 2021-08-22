Son dakika haberi | Türkeli'deki selde fabrikanın yıkılma anı kamerada
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Son dakika haberi | Türkeli'deki selde fabrikanın yıkılma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sinop'un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. İlçeye bağlı Düzler köyü Yılanlık mevkisinde bulunan kereste fabrikasının sel nedeniyle yıkılma anı kameraya yansıdı.

İlçede meydana gelen sel nedeniyle köprülerin yıkılması ve birçok noktada yolların çökmesi sonucu ilçenin karayolu ile şehirlerarası bağlantısı kopmuş, 1 beton santrali ve 1 kereste fabrikası ile çok sayıda araç sular altında kalmıştı.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, 183 binanın az hasar gördüğü belirlendi. İlçede aynı zamanda metrekareye düşen yağış miktarının 89,36 kilogram olduğu ortaya çıktı.

Selden dolayı sel sularına kapılarak adeta saniyeler içinde yok olan kereste fabrikasının yıkılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Son dakika haberi | Türkeli'deki selde fabrikanın yıkılma anı kamerada
Son dakika haberi | Türkeli'deki selde fabrikanın yıkılma anı kamerada
Son dakika haberi | Türkeli'deki selde fabrikanın yıkılma anı kamerada
Son dakika haberi | Türkeli'deki selde fabrikanın yıkılma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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