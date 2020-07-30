Son dakika haberi! Türkeli'de bayram yoğunluğu Son dakika haberi... Kurban Bayramı dolayısıyla Türkeli ilçesinde bayram yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Türkeli ilçesinde bayram yoğunluğu yaşandı.

31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı dolayısıyla Türkelili gurbetçiler ilçeye akın etti. 30 Temmuz'dan bu yana ilçeye ulaşım sağlanan karayolunda araç trafiğinde yoğunluk oluştu. Gün boyu özellikle İstanbul'dan çok sayıda otobüs ilçeye giriş yaptı.

İlçede haftalık her perşembe günleri kurulan pazar yerinde de yoğunluk hakim oldu. İlçenin 15 Temmuz Kent Meydanı, Alparslan Türkeş Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde de bankalar önünde uzun kuyruklar vardı, esnaflarda da işlerinde yoğunluk yaşandı. - SİNOP

Kaynak: İHA