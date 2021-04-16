Son dakika haberi | Turkcell'liler ramazanda "Salla Kazan"la hem kazanıyor hem paylaşıyor
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Son dakika haberi | Turkcell'liler ramazanda "Salla Kazan"la hem kazanıyor hem paylaşıyor

Son dakika haberi | Turkcell'liler ramazanda 'Salla Kazan'la hem kazanıyor hem paylaşıyor
Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Turkcell'in müşterilerine teşekkür amacıyla hazırladığı, cep telefonlarını ve tabletlerini salladıkça ödüller kazandıran "Salla Kazan", ramazan ayında da kazandıracak.

Turkcell'in müşterilerine teşekkür amacıyla hazırladığı, cep telefonlarını ve tabletlerini salladıkça ödüller kazandıran "Salla Kazan", ramazan ayında da kazandıracak.

Turkcell açıklamasına göre, mesafelerin zorunluluklarla artmasıyla mobil iletişime duyulan ihtiyacın arttığı günlerde iletişime bolluk ve bereket getiren kampanya kapsamında Turkcell kullanıcıları, 13 Mayıs'a kadar Dijital Operatör uygulamasına girerek, Salla Kazan'dan kazandıkları hediyeleri ister kendileri kullanabilecek ya da bir yakınlarıyla ikiye katlayarak paylaşma imkanına sahip olacak.

Bu sene ilk defa ramazan ayı boyunca hediyesini paylaşan müşterilere ek sallama hakkı hediye edilecek. Ayrıca kampanyada ramazana özel iftar ve sahur paketleri de yer alacak.

4,5 yılda 2,3 milyar hediye

Açıklamaya göre, Turkcell kullanıcılarından büyük ilgi gören "Salla Kazan"la bugüne kadar 34,4 milyon Turkcell'liye 2,3 milyar adet hediye verildi. Şimdiye kadar kazanılan hediyelerin toplamı 1,6 milyar GB ve 67 milyar dakikaya ulaştı. İnternet ve dakikaya ek olarak Turkcell uygulamalarına özel hediyeleri de kapsayan Salla Kazan, fizy, lifebox, Dergilik, BiP, GollerCepte ve TV+ üyelik paketleri de kazandırıyor.

Şimdiye kadar 638 milyon dijital servis ve 511 milyon BiP hediyesi dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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