Son dakika haberi: Turkcell'den BM'nin 'Küresel İş Birliği' inisiyatifine destek
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Son dakika haberi: Turkcell'den BM'nin 'Küresel İş Birliği' inisiyatifine destek

Gelen son dakika haberlerine göre Turkcell, Birleşmiş Milletler'in 75'inci kuruluş yıldönümü kapsamında iş dünyasına yönelik başlattığı küresel iş birliği inisiyatifine imzacı oldu.

Son dakika haberi: Turkcell'den BM'nin 'Küresel İş Birliği' inisiyatifine destek
22.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:56

Turkcell, Birleşmiş Milletler'in 75'inci kuruluş yıldönümü kapsamında iş dünyasına yönelik başlattığı küresel iş birliği inisiyatifine imzacı oldu. İnisiyatife destek veren iş dünyası liderleri, başta koronavirüs olmak üzere dünyanın son dönemde karşılaştığı krizler karşısında dünya çapında iş birliğine destek verme taahhüdünde bulunuyor.

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilk imzacıları arasında yer alan Turkcell, BM'nin 75'inci kuruluş yıldönümü kapsamında iş dünyasıyla birlikte başlattığı küresel iş birliği inisiyatifine de destek verdi. Turkcell'in de imzacı olduğu inisiyatif, BM'nin 75'inci yıldönümünün "eşi benzeri görülmemiş bir bozulma ve küresel dönüşüm" dönemine denk geldiğini hatırlatarak; ülkeler, şirketler ve nesiller arasında uluslararası iş birliğinin derhal başlatılması gerektiğini savunuyor.

Verilen bilgiye göre, inisiyatifte, koronavirüs başta olmak üzere, iklim değişikliği, ekonomik belirsizlik, sosyal adaletsizlik ve artan dezenformasyon gibi krizler karşısında hem kamu hem de özel sektörün sorumlu davranması gerektiğinin altı çizilirken, hükümetlere ve özel şirketlere, kendilerine yönelik hazırlanan üçer maddelik taahhütnamelere imzacı olmaları çağrısında bulunuluyor.

"Her şey sürdürülebilir bir gelecek için"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, tüm dünya için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak adına başlatılan inisiyatife destek veren şirketler arasında olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi. Turkcell olarak imzacısı oldukları Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin 10 ilkesini şirketin politikalarına ve stratejilerine adapte ettiklerini hatırlatan Erkan, operatörün sürdürülebilirlik konusundaki gelecek hedeflerine bağlı olduğunu belirtti.

Erkan, sözlerine şöyle devam etti: "Sürdürülebilirlik iş yapış biçimimizin temel değerlerinden biri. Bu nedenle tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde değerlendiriyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin de en büyük destekçilerinden biriyiz. Sosyal sorumluluk projelerimizi, sahip olduğumuz teknolojinin gücüyle toplumsal fayda oluşturma hedefimiz doğrultusunda yürütüyoruz. İnisiyatif çerçevesinde taahhüt ettiğimiz başlıklara hizmet eden hali hazırda süre gelen projelerimiz var: İyi yönetim adına 2020 yılının başında Yapay Zeka İlkelerimizi ilan ettik, birlikte işbirliği yaptığımız STK ve kamu kuruluşu ile paydaşların güçlendirilmesine hizmet ederken, fırsat eşitsizliği ile mücadelede Geleceği Yazan Kadınlar projemiz ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini destekliyoruz. Bunun yanı sıra engellilere yönelik hayata geçirdiğimiz İçimdeki Hazine, Engel Tanımayanlar, Sesli Betimleme, Hayal Ortağım ve İşaret Dilim gibi çalışmalarımızla da fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması için çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızı doğru kullanma bilinciyle 2030 yılına kadar elektrik tüketimimizi tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Birleşmiş Milletler'in 75'inci yılı kapsamında başlatılan küresel iş birliği inisiyatifine destek olarak bu yöndeki hassasiyetimizi yine ortaya koymuş oluyoruz". - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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