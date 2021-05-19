Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi toplumundan tepki
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi toplumundan tepki

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi toplumundan tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu" iftirasına Türk Yahudi toplumu tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı söyleme sahip olduğu" iftirasına Türk Yahudi toplumu tepki gösterdi.

Türk Yahudi toplumu tarafından sosyal medya hesaplarından Ned Price'a cevaben yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi karşıtı olduğunu öne sürmek çok haksız ve çok ayıptır. Tam tersine kendisi bize karşı her daim yapıcı, destekleyici ve teşvik edici olmuştur" denildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh'in de aralarında bulunduğu azınlık cemaati temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıdan fotoğraflara da yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün iftirasına Türk Yahudi toplumundan tepki - Haberler
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