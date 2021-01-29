Son dakika haberi... Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak
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Son dakika haberi... Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak

29.01.2021 18:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:28
Son dakika haberi... Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.

Akar, Hasanov ile görüşmesinin ardından, AA muhabirine açıklamada, "Zakir Hasanov ile savunma ve güvenlik konularında yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Türk ve Rus askerlerinden oluşan Ortak Merkez'in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Akar, şunları söyledi:

"Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020'de imzalamıştık.

Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı Ortak Merkez, yarın faaliyetlerine başlayacak.

Zakir Hasanov ile de son durumu değerlendirdik ve hayırlı olsun dileklerimizi karşılıklı olarak ilettik. Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkılar sunacağına inanıyoruz.

Türk ve Rus askerlerinin bulunacağı bu Ortak Merkez'in çalışmalarıyla faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etme görevimizi yerine getireceğiz.

Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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