Son dakika haberi: Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü
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Son dakika haberi: Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü

02.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:08
Son dakika haberi: Türk ve Katarlı yetkililer, askeri iş birliğini geliştirmeyi görüştü

Son dakika gündem haberi: Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin yollarını görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Doha'yı ziyaret eden Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

İkili, Katar ile Türkiye arasındaki askeri iş birliği ilişkilerini ve bu ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.

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Görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personelin, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara "Komando Kolu Eğitimi" verdiğini açıklamıştı.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabında, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflar paylaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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