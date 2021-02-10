Son dakika haberi | Türk Telekom'dan CSKA Moskova'ya transfer olan Michael Eric'e teşekkür

Son dakika haberler... ING Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, CSKA Moskova'ya transfer olan Nijeryalı pivotu Michael Eric'e, takıma verdiği emekler için teşekkür etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekibi Türk Telekom, CSKA Moskova'ya transfer olan Nijeryalı pivotu Michael Eric'e, takıma verdiği emekler için teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun Rus kulübüne transfer olduğu belirtilerek, "Michael Eric'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Oyuncuya Avrupa Ligi serüveninde ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sezon başı Türk Telekom'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, ligde 11 sayı ve 6,1 ribaunt ortalamasıyla mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki