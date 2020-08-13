Son dakika haberi | Türk Telekom Basketbol Takımı, Kamar Baldwin'i transfer etti Son dakika haberi: ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kamar Baldwin'i transfer etti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ABD'li oyun kurucu Kamar Baldwin'i transfer etti.

Başkent Kulübünden yapılan açıklamaya göre 22 yaşında ve 1,85 metre boyundaki Kamar Baldwin kadroya dahil edilerek yeni sezon öncesi 8. transfer gerçekleştirildi.

Ülkesinde Apalache Lisesi'nde basketbola başlayan Baldwin, ikinci sezonunda maç başına 26,5 sayı ortalaması tutturarak takımının eyalet play-offlarında oynamasına katkı sağladı.

Üniversitede Butler Bulldogs takımını seçen oyuncu, Büyük Doğu Konferansı Ligi'nin ilk sezonunda 10,1, ikinci sezonunda ise 15,6 sayı ortalaması yakaladı. Son iki sezonunda birden fazla maçta 30 üstü sayıyla oynayan Baldwin, Büyük Doğu Konferansı Takımı'na seçildi.

Kaynak: AA