Son dakika haberi... Türk şirketten İspanya'ya 1,5 milyar Euro'luk turizm yatırımı; 850 odalı otel yapılıyor

Son dakika ekonomi haberi: Petrol, enerji, havacılık, bilişim, turizm, inşaat ve canlı hayvancılık başta olmak üzere dokuz sektörde faaliyet gösteren Türk şirketi Yükselir Grup, İspanya'ya 1,5 milyar Euro'luk turizm yatırımı yapacağını duyurdu.

Petrol, enerji, havacılık, bilişim, turizm, inşaat ve canlı hayvancılık başta olmak üzere dokuz sektörde faaliyet gösteren Türk şirketi Yükselir Grup, İspanya'ya 1,5 milyar Euro'luk turizm yatırımı yapacağını duyurdu. Son 10 senedir yıllık ortalama 15 milyar dolar turizm yatırımı çeken İspanya'ya, yapılacak yatırımın 850 odalık bir otelin olduğu bildirildi.

Yükselir Grup, 2015 yılından beri Dünya Ekonomik Forumu tarafından 140 ülke arasından dünyanın en rekabetçi turizm ülkesi seçilen İspanya'da dev bir yatırıma imza atacağını duyurdu. Yatırım araştırmalarında, turizm sektörüne özgü servis altyapısı ve kültürel zenginlik ile iş turizmi yoğunluğu gibi kriterlere dikkat ettiklerini dile getiren Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir, "İspanya tüm bu alanlarda dünyada ilk 3 sırada. Hatta aldığı turist sayısına göre bakarsak liderliği kovalıyor. İspanya'nın başkenti Madrid'e yatırım yapma kararımızı bu özellikler sayesinde aldık" dedi.

RİSKLER VE FIRSATLARIN AYNI ANDA VAR OLDUĞUNA İNANIYORUZ

İspanya'nın 2020 yılı içinde koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için turizm sektörüne özgü 4,25 milyar Euro'luk bir yardım paketi açıkladığını hatırlatan Yavuz Yükselir, zorlu ortamlarda yatırım kararı almanın şirketin karakteristik özelliklerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Yükselir Grup olarak bulunduğumuz sektörlerde riskler ve fırsatların aynı anda var olduğuna inanıyoruz. Tecrübeli ekibimiz ve çalışkanlığımızla fırsatlardan maksimum fayda sağlamak esas amacımız. Bulunduğumuz sektörlerde 'game changer' dedikleri oyunun kurallarını yeniden yazan bir pozisyonda olmayı seviyoruz. Koronavirüs salgını sonrası her sektör dönüşüyor. Turizm sektöründeki dönüşümde de şirket olarak yapacağımız çok önemli projelerimiz var. Bu projeleri dünya turizm endüstrisinin kalbinin attığı ülkelerden İspanya'da ve onun en güzel şehirlerinden biri olan Madrid'de yapmayı çok anlamlı buluyoruz" diye konuştu.

850 ODALIK OTEL YATIRIMI

İçinde 850 odalık bir otelin de yer alacağı turizm yatırımı kararı için Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida ile yapılan toplantıların çok önemli olduğunu söyleyen Yükselir, "Belediye başkanının bu proje için duyduğu heyecan ve bizim yatırım iştahımız bu güzel projeyi hayata geçirdi" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida bu projenin İspanya ekonomisine, İspanyol turizmine ve istihdam piyasasına yapacağı katkılardan ötürü çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Başkanı Zurab Pololikaşvili ile projenin salgın nedeni ile dönüşmeye başlayan turizm sektörüne hangi öncü uygulamalarla liderlik edeceği üstüne verimli toplantılar yaptıklarına vurgu yapan Yavuz Yükselir, Pololikaşvili'nin de projenin dünya turizmi açısından örnek olacak bir proje olduğunu belirttiğini dile getirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı