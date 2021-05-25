Son dakika haberi | Türk porselen markası, dünya devleri ile aynı sahnede

Son dakika gündem haberi: Porselen üretim markası Porland, 20 bini aşkın ürün çeşidi ile ABD perakende pazarına giriş yaptığını ve premium ürünlerini Amerika'daki tüketcileri ile buluşturduğunu açıkladı.

Porselen üretim markası Porland, 20 bini aşkın ürün çeşidi ile ABD perakende pazarına giriş yaptığını ve premium ürünlerini Amerika'daki tüketcileri ile buluşturduğunu açıkladı. Marka, New York'taki 41 Madison'da dünya devleri ile aynı sahneyi paylaşıyor.

Türk porselenini tanıtmak amacıyla 20 bini aşkın ürün çeşidini 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye sunan porselen markası Porland, ABD perakende pazarına giriş yaparak premium ürünlerini Amerika'daki tüketcileri ile buluşturuyor. Türk porselenini tanıtmak amacıyla 2021'de ABD'de ilk showroom'unu açan Porland, New York'taki 41 Madison'da dünya devleri ile aynı sahneyi paylaşıyor.

"ABD PERAKENDE PAZARINA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTIK"

ABD pazarını uzun yıllardır gözlemlediğini belirten Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, "İngiltere'de yüzde 8 oranında ciddi pazar payına sahip bir şirket olarak, inceleme ve araştırmalarımız sonrasında ABD'de de başarılı işlere imza atabileceğimizi düşündük. 2015 yılında önümüzdeki 10 senenin planını çizdiğimiz yol haritamızın içinde 2025'e kadar ABD'de perakende pazarında kendimizi gösterme hedefimiz vardı. Bu planımızı 2021 Ocak ayında New York'ta açtığımız showroom ile hayata geçirdik ve ABD perakende pazarına hızlı bir giriş yaptık" diye konuştu.

"ABD'Yİ ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZ İLE TANIŞTIRMAK İÇİN SIKI ÇALIŞIYORUZ"

Porland'ın porselen üretiminde dünyanın en büyük 10 anahtar oyuncusundan biri olduğunun altını çizen Pamukçu, "Ürünlerimizi dünyada çok daha fazla kullanıcıya ulaştırmayı arzu ediyoruz. Yaptığımız araştırmalar kapsamında şu sonuca ulaştık; ABD perakende ve çeşitlilik anlamında yalın bir ülke. Bu büyük ülkeyi ürün çeşitliliğimiz ile tanıştırmak için ciddi bir stratejik planlama içindeyiz. ABD'ye hangi ürünü ne şekilde sunacağımızı planlıyoruz. ABD'de çok büyük bir pazar var ve binlerce çeşit ürünü tek bir marka altında, bir arada görmek çok mümkün değil. Biz, ABD'ye bir yandan bu çeşitliliği sunarken, bir yandan da gastronomi-HoReCa alanında hizmet veriyor ve aynı zamanda corner'lara ürün sağlıyoruz" dedi.

"BULUNDUĞUMUZ ÜLKELERDE PAZAR PAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Gelecek hedefleri hakkında da bilgiler veren Pamukçu, "ABD planlarımızdan ilkini New York'ta sektörün dünya devlerini ağırlayan 41 Madison'daki showroom kurulumumuzla gerçekleştirdik. Bir sonraki adımımız amiral mağazamızı açmak olacak. Takiben franchise sistemi ile yeni mağazalarımızı da açmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Sonraki hedeflerinin ABD ile birlikte Avrupa'da fabrika kurmak olduğunu belirten Pamukçu sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD dışında var olduğumuz 30'un üzerindeki ülkede, 2021 sonuna kadar pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. ABD ve Avrupa'da depolarımızı kurmayı amaçlıyoruz. Porland olarak tüm dünyada porselen kullanımının yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Bizim en büyük hedefimiz sadece sektörün değil, herkesin bildiği bir Türk markası olabilmek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı