Son dakika haberi | Türk polisi, Suriye'nin Azez şehrinde terör saldırısını önledi

Son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriye'nin Azez kentinde PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Suriye'nin Azez kentinde PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcının ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin Twitter hesabından, "Polisimiz, Suriye'nin Azez şehrinde yine bir eylemi engelledi" mesajıyla yapılan paylaşımda, PYD/YPG'li teröristlerce yol kenarına tuzaklanmış halde 3 kilogram plastik patlayıcının, 2 ateşleyici kapsülün, 3 anahtar sisteminin ve bir EYP düzeneğinin ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ