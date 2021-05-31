Son dakika haberi! Türk polisi şefkatini bir kez daha gösterdi
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Son dakika haberi! Türk polisi şefkatini bir kez daha gösterdi

Son dakika haberi! Türk polisi şefkatini bir kez daha gösterdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Esenyurt'ta koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin, gözlem altında tuttukları yabancı uyruklu şahıslara gösterdikleri şefkat, vatandaşların takdirini topladı.

Esenyurt'ta koronavirüsle mücadele kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin, gözlem altında tuttukları yabancı uyruklu şahıslara gösterdikleri şefkat, vatandaşların takdirini topladı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme sürecinde haftanın ilk iş gününde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde denetimlerine devam etti.

Polis ekipleri yaptıkları denetim sırasında yabancı uyruklu 12 kişinin bazılarının kimliğinin bulunmadığını, bazılarının düzensiz göçmen olduğunu, bazılarının da ikametlerinin başka şehirlerde olduğunu belirledi.

Denetimin ardından otobüse bindirilen göçmenler, görevli polislere susadıklarını söyledi. Ekipte yer alan bir polis memurunun kendi parasıyla gözlem altındaki yabancı uyruklu kişilere su alması çevredeki vatandaşlarca beğeniyle karşılandı.

Çalışma izinleri de olmadığı tespit edilen 12 kişi, haklarında işlem yapılmak üzere İstanbul Valiliği İl Göç İdaresine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar

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