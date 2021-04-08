Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı

Bir son dakika haberine göre Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İnan, mesajında, emniyet teşkilatının Türkiye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasında hayati önemi bulunan kurumlardan biri olduğunu belirtti.

10 Nisan 1845'te kurulan emniyet teşkilatının devletin şefkat eli olarak, daima bireysel ve toplumsal güvenliğin temelini oluşturduğunu aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin gereklerini kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı, toplumsal olaylarda sağduyusunu muhafaza etmekte, halkımızla bütünleşerek devlet ve millet beraberliğinin en güzel örneklerini sergilemektedir. Tüm teşkilat mensuplarının Polis Haftası'nı kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. İlçemizde görev yapan polislerimiz başta olmak üzere tüm polislerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılı yıllar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara