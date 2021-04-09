Son dakika haberi: Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenci ve ilçe protokolünün katılımıyla fidan dikimi yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenci ve ilçe protokolünün katılımıyla fidan dikimi yapıldı.
Öte yandan hafta kapsamında Afşin Fen Lisesi tarafından yaptırılan şehitler büstünün açılışı yapıldı.
Törene Kaymakam Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba ile ilgililer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk