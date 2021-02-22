Son dakika haberi | "Türk Lirası daha fazla değer kazanacak"

Döviz kurundaki düşüşlerin devam edeceğini belirten SS Finans A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Seven, yıl sonuna kadar Türk Lirasının daha fazla değer kazanacağını söyledi. Seven, "Yatırımcıların Türkiye'ye yönelik görüşlerinin iyileştiğini gözlemliyoruz. Türkiye'nin risk primi düşüyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda finans sektörü olarak 2021 yılından çok umutluyuz" dedi.

SS Finans Başkanı Seven, son günlerde döviz kurundaki düşüşlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Döviz kurunun şubat ayında düşmeye başladığını; doların, son 6 aydır ilk kez geçtiğimiz günlerde 7 TL'nin altına indiğini hatırlatan finans uzmanı, Türk Lirasının döviz karşısında değer kazanmaya başladığını vurguladı. Seven, "Türk Lirası daha da değerli olacak. Döviz kurundaki hızlı düşüş sebebiyle insanlar dolar ve avro gibi yatırım araçlarından vazgeçmeye başlayacak. Bu süreçte Türk Lirası daha da güven kazanacak" ifadelerini kullandı.

"FİNANS YATIRIMCILARI KRİPTO PARAYA YÖNELECEK"

Döviz kurunun düşmesine paralel olarak finans yatırımcılarının kripto para birimlerine yöneleceğini vurgulayan iş insanı Seven, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere kripto paralara yönelimlerin de artacağını belirterek, "Türk halkı Türk Lirasına daha fazla güven duymaya başlayacaktır. Şu an Türk Lirası mevduat hesaplarında rahatlıkla değerlendirilebilir. Böylece dövizde kazandığınızdan çok daha fazlasını kazanabilirsiniz" diye konuştu.

Seven, "Türkiye'de dalgalı kur politikası uygulanıyor. Bu sebeple kur hareketleri görülebiliyor. Ekonomi yönetiminin 2021 yılında kur hareketlerine göre yeni politikalar oluşturması oldukça önemli" dedi.

"FAİZ ARTIRIMI RÜZGARI TERSİNE ÇEVİRDİ"

Seven, ekonomi yönetiminin piyasa dostu mesajlarının ve Merkez Bankasının faiz artırımının döviz kurunda rüzgarı tersine çevirdiğine işaret etti. Türk Lirasının, diğer ülkelerin para birimlerine göre yaklaşık yüzde 6'lık bir değer artışı ile ilk sırada yer aldığına dikkat çeken finans uzmanı iş insanı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli yatırımcıların döviz hesaplarında azalışlar gözleniyor. Yerli yatırımcılar döviz satmaya başladı. Bir yandan da vatandaşlar yastık altındaki dövizlerini bozduruyor. Merkez Bankasının faiz artırmasının ardından bankalar da mevduata uyguladıkları faiz oranlarını yüzde 17 ila 18 bandına çekti. Ayrıca, Türk Lirası varlıklardan elde edilen kazançlardan alınan stopajlar da indirildi. Tüm bu faktörler dövizden mevduata geçişi hızlandırıyor."

"2021 YILINDAN ÇOK UMUTLUYUZ"

Sabahattin Seven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Merkez Bankasının politikasındaki değişim, yurt içi finans piyasalarında toparlanmaya yardımcı oldu. Bu politikaların daha da geliştirilmesi ile yıl sonuna kadar Türk Lirası döviz karşısında daha da değerli hale gelecektir. Dolar-TL kurunun yıl sonuna kadar 6 seviyesine kadar gerileyeceğini öngörüyoruz. Merkez Bankası, finansal disiplinle enflasyonu daha ciddiye alıyor. Yatırımcılar da bu çabaları değerlendirerek, yatırım kararlarını Türk Lirası ekseninde revize ediyor. Yatırımcıların Türkiye'ye yönelik görüşlerinin iyileştiğini gözlemliyoruz. Türkiye'nin risk primi düşüyor. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda finans sektörü olarak 2021 yılından çok umutluyuz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı