Son dakika haberi | Türk Konseyi Genel Sekreteri DSÖ Avrupa Bölgesel Komitesi'nin 70'inci oturumuna katıldı
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Son dakika haberi | Türk Konseyi Genel Sekreteri DSÖ Avrupa Bölgesel Komitesi'nin 70'inci oturumuna katıldı

Son dakika dünya haberi... Türk Konseyi Genel Sekreter Amreyev, 14 Eylül'de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesel Komitesi'nin 70'inci oturumuna katıldı.

Son dakika haberi | Türk Konseyi Genel Sekreteri DSÖ Avrupa Bölgesel Komitesi'nin 70'inci oturumuna katıldı
16.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:39

Türk Konseyi Genel Sekreter Amreyev, 14 Eylül'de düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesel Komitesi'nin 70'inci oturumuna katıldı.

DSÖ Avrupa Bölgesi Üyesi 53 Devletin Sağlık Bakanları ve üst düzey yetkilileri ile sivil toplum üyeleri ve paydaş kuruluşlar, 14-15 Eylül 2020 tarihlerinde sağlıkla ilgili konuları görüşmek üzere toplandı. DSÖ Avrupa Bölgesel Komitesi'nin (RC70) 70'inci oturumu, COVID-19 salgını nedeniyle ilk kez video-konferans yöntemiyle gerçekleşti. Genel Sekreter Baghdad Amreyev, toplantının katılımcılarına Türk Konseyi'nin COVID-19 ile mücadeledeki faaliyetleri, Türk Konseyi Olağanüstü Zirvesi ve Türk Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısı ile bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kurulan kalıcı mekanizmalar hakkında bilgi verdi. Bu çerçevede Genel Sekreter Amreyev, sağlık alanında iş birliğinin eşgüdümünün sağlanması amacıyla Sağlık Koordinasyon Komitesi'nin, üye ve gözlemci ülkelerin birbirlerine ilaç ve tıbbi donanım desteği vermesi için Tedarik Zinciri Grubu'nun ve tıp uzmanları arasında tecrübe paylaşımı yapılmasını teminen Sağlık Bilim Grubu'nun kurulduğunu dile getirdi.

"SAĞLIK ALANINDA SOMUT PROJELER GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Oturumun gündemini ise 'Küresel ve bölgesel düzeyde COVID-19 salgınına karşı yapılan mücadele ve alınan dersler', 'Daha iyi sağlık için ortak eylem' başlıkları oluşturdu. Bugünkü istişarelerin neticesinde, Sağlık Bakanları ve Halk Sağlığı Önderleri, DSÖ/Avrupa ve Üye Devletlerin birlikte nasıl çalışacağını ve vatandaşların sağlık alanındaki beklentilerini nasıl karşılayacaklarını belirleyen Avrupa Çalışma Programı (EPW) 2020–2025'nın 5 yıllık yeni vizyonunu onayladılar. Türk Konseyi'nin DSÖ'yle ilişkilerine de değinen Genel Sekreter Baghdad Amreyev, DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nin 2020–2025 Avrupa Çalışma Programı'nın (Avrupa'da daha iyi sağlık için ortak eylem) temel hedeflerinden biri olan bölgesel çok taraflı kurumların ve mekanizmaların sağlıkla ilgili çabalarını birleştirme önerisine güçlü desteğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde DSÖ ile imzalanan Mutabakat Muhtırasına atıfta bulunan Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Türk Konseyi'nin sadece COVID-19 salgınına karşı mücadelede değil, salgın sonrası dönemde de sağlık alanındaki diğer konularda tüm çabaları koordine etmeye ve desteklemeye, DSÖ Avrupa Ofisi'yle birlikte sağlıkla ilgili alanlarda somut projeler geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.


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Kaynak: DHA

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