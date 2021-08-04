Son dakika haberi! Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yangınlardan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı
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Son dakika haberi! Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yangınlardan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı

Son dakika haberi! Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yangınlardan etkilenenler için yardım kampanyası başlattı
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi, yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik yardım kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, eski belediye meydanında kurdukları yardım toplama çadırında, Ege ve Akdeniz'in farklı bölgelerinde çıkan yangınlardan etkilenenlere gıda ve giyim desteğinde bulunmak amacıyla kampanya başlattıklarını söyledi.

Sorgun halkına çağrıda bulunan Ateşer, "Her türlü maddi yardım, giysi, gıda malzemesi gibi yardımları kabul ediyoruz. Halkımızdan bu konuda destek bekliyoruz. Gelin ateşi birlikte söndürelim." dedi.

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz, yardım çadırını ziyaret ederek yardımda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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