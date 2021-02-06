ZONGULDAK - Türk Kızılay gönüllüleri Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı
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ZONGULDAK - Türk Kızılay gönüllüleri Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı

06.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 16:09

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, evsel ve tıbbi atıklar nedeniyle kirlenen Kozlu Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi, evsel ve tıbbi atıklar nedeniyle kirlenen Kozlu Sahili'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kozlu ilçesindeki sahile sürüklenen atıkların plajda oluşturduğu kirliliği temizlemek için harekete geçen 150 gönüllü genç, inşaat demiri, bakır tel, tıbbi atık, ağaç dalı, pet şişe ve poşet gibi çöpleri topladı. Toplanan çöpler, Kozlu Belediyesince alındı.

Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak teşkilatının güzel faaliyetler gerçekleştirdiğini, kendisinin de her zaman buna destek olmaya çalıştığını söyledi.

Kentin ileri gelenlerini hep bu faaliyetlerde gördüklerini aktaran Küçük, "Bu da iyi işler yapıldığını ve kentte de memnuniyet uyandırdığını bizlere gösteriyor. İnşallah artan enerjiyle bu faaliyetleri görmeye devam edeceğiz." dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da sahilde evsel atıkları çok fazla olduğunu dile getirdi.

Etkinlikle sahildeki kirliliğe dikkati çekmeyi amaçladıklarını belirten Alan, "İnşallah burayı tertemiz edeceğiz. Sorunu kökünden çözmek için bu tip atıkların dalga vurdukça sahillere yayılmaması için proje çiziliyor. İnşallah en kısa zamanda bunu hayata geçirip kentimizin 50 yıllık kanayan yarasını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Temiz çevre için vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç ise "Sahilimize çöp atmayalım. Sahilde tıbbi malzemeler var, onları da toplayacağız. Bugün sahili çiçek gibi yapacağız." diye konuştu.

Etkinliğe katılan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar ve AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun da sahillerin temiz tutulmasını istedi.

ZONGULDAK - Türk Kızılay gönüllüleri Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı
ZONGULDAK - Türk Kızılay gönüllüleri Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı
ZONGULDAK - Türk Kızılay gönüllüleri Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı
ZONGULDAK - Türk Kızılay gönüllüleri Kozlu Sahili'nde temizlik yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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