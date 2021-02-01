Son dakika haberi: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Somali'de hükümet yetkilileri ile bir araya geldi
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Son dakika haberi: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Somali'de hükümet yetkilileri ile bir araya geldi

01.02.2021 19:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:10
Son dakika haberi: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Somali'de hükümet yetkilileri ile bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Somali'yi ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile beraberindeki heyet, Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve İnsani İşler ve Afet Yönetim Bakanı Kadija Muhammed Diriye'yi ziyaret etti.

Somali'yi ziyaret eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile beraberindeki heyet, Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ve İnsani İşler ve Afet Yönetim Bakanı Kadija Muhammed Diriye'yi ziyaret etti.

Kınık, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'den bu yana sürdürdükleri faaliyetleri yerinde incelemek ve yeni iş birliği imkanlarını değerlendirmek için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Somali Kızılay'ına ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerde çok boyutlu destekler verdiklerine işaret eden Kınık, "Somali'de Başbakan, Adalet Bakanı ve İnsani İşler ve Afet Yönetim Bakanı ile insani yardım operasyonlarımızın Somali genelindeki durumunu değerlendirmek ve onlarla iş birliği imkanlarımızı geliştirmek için görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Kızılay Aşevi, günlük 3 bin kişiye yemek çıkartıyor

Somali Adalet Bakanlığı ile Somali'deki hapishanelerde bulunan kadınların gelirlerinin artırılması ve onlara meslek kazandırmak için biçki dikiş kursları açtıklarını söyleyen Kınık, "Onlara dikiş makineleri vererek hayatlarının bundan sonrasını, hapishaneden çıktıktan sonra onurlu bir şekilde sürdürebilmelerini sağlamak üzere bir iş birliği protokolü imzaladık." diye konuştu

Ayrıca Mogadişu'daki Kızılay Aşevini ziyaret ettiklerini dile getiren Kınık, "Burada yetimler ve hastanelerdeki ihtiyaç sahipleri ve kamplarda bulunanlar ağırlıkta olmak üzere 3 bin kişiye günlük yemek çıkartılıyor, bu minvalde bizi destekleyen hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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