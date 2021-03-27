Son dakika haberi | Türk hekimler, Çobanbey Hastanesindeki "2. Tıp Sempozyumu"nda Suriyeli meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı
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Son dakika haberi | Türk hekimler, Çobanbey Hastanesindeki "2. Tıp Sempozyumu"nda Suriyeli meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı

Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Türk hekimler, Çobanbey Hastanesindeki '2. Tıp Sempozyumu'nda Suriyeli meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaştı

Son dakika haber: Sağlık Bakanlığınca, Suriye'deki insani yardım hastanelerinde görevli hekim ve sağlık personeline eğitim verilmesi ve Türkiye'ye hasta sevkinin azaltılabilmesi amacıyla Türkiye sınırındaki Çobanbey Hastanesinde "2.

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Sağlık Bakanlığınca, Suriye'deki insani yardım hastanelerinde görevli hekim ve sağlık personeline eğitim verilmesi ve Türkiye'ye hasta sevkinin azaltılabilmesi amacıyla Türkiye sınırındaki Çobanbey Hastanesinde "2. Tıp Sempozyumu ve Kitlesel Travmalarda Cerrahi Uygulamalar Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Türkiye, terör unsurları nedeniyle sağlık kuruluşları zarar gören Suriye'ye sağlık alanında desteklerine devam ediyor.

Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilen Çobanbey Hastanesinde gerçekleştirilen sempozyum için Sağlık Bilimleri Üniversitesinden alanlarında uzman bir grup doktor, Çobanbey beldesine geldi.

İki gün süren sempozyumda toplu travmalar halinde hastane planlamasında dikkat edilecek hususlar, göğüs ve beyin hasarı kontrol cerrahisi ile şarapnel yaralanmaları sonucu oluşan ciddi vakalara yönelik ameliyat teknikleri, uzman Türk hekimler tarafından Suriyeli meslektaşlarına anlatıldı, tıbbi akademik tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

Uzm. Dr. Burak Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumu geçen yıl ilk kez gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sempozyumda Türkiye'den gelen alanlarında uzman cerrahlarımız, bölgedeki Suriyeli hekimlere bilgi paylaşımında bulundu." dedi.

Çelik, uzman cerrahların sunumlarıyla bölgeye travma konusunda özel bilgi aktarımı sağladıklarını ifade ederek, "Bilgi aktarımı sonrasında gruplar oluşturuldu. Bu gruplarda vakalar özelinde tartışmalar yapıldı." diye konuştu.

"Sempozyumdan ve bilgi paylaşımından çok faydalandık"

Bölgedeki Suriyeli doktorlardan Abdurrahman Hafız, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, "Sempozyuma Suriyeli ve Türk doktorlar katıldı. Programda iki taraf bilgilerini ve tecrübelerini paylaştı. Sempozyumdan ve bilgi paylaşımından çok faydalandık. İlki de çok iyiydi. İnşallah bilgi paylaşımını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sempozyum, katılımcıların çalışmalarını İngilizce ve Arapça sunmasının ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesince kurulan Çobanbey Tıp Fakültesi dersliklerinde gerçekleştirilen çalıştayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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