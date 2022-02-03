Türk dizilerinden etkilendi mahkeme kararıyla 'Kıvanç Özçivit' adını aldı

Eğitim almak için 2017 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki Obadah Shavaf, 2021 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı oldu. Adının Türkiye'de anlaşılmadığından yakınan ve izlediği Türk dizilerinden etkilenen Shavaf, ismini değiştirmek için geçtiğimiz aralık ayında mahkemeye başvurdu.

TÜRK DİZİLERİNDEN ETKİLENMİŞ

DHA'ya konuşan 'Kıvanç Özçivit' "Benim adım Obadah'tı ama burada bana 'Obama' diyorlardı" dedi. Adını değiştirmeye karar verdiğini belirten Özçivit, yeni ismi seçme nedeni olarak ise şöyle konuştu: "Kıvanç adının manasını çok beğendim. Özçivit soyadını da 'Kuruluş Osman' isimli dizide oynayan sayın Burak Özçivit'i çok beğendim, hoşuma gitti yani. Özçivit kelimesinin manasını da çok beğendim. İnşallah bir gün sayın Burak Özçivit'le de görüşebiliriz" dedi. Söz konusu diziyi çok beğendiğini vurgulayan Özçivit, bu nedenle adını Özçivit soyadını tercih ettiğini belirtti. Mahkemenin tek celsede karar verdiğini de kaydeden Kıvanç Özçivit, eski arkadaşlarının halen kendisine 'Obama' dediğini, yeni tanıştığı insanların ise Kı vanç Özçivit olarak hitap ettiğini belirtti. Kıvanç Özçivit yeni kimliğini de kameralara gösterdi.