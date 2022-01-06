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Son dakika haberi | Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması

Son dakika haberi | Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz.

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denildi.

Türk Devletleri Teşkilatı, Kazakistan'da son günlerde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı Üye Ülkeleri olarak, Kazakistan'daki son olaylar ışığında; Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz. Kardeş Kazak halkının sağduyusuna ve normale dönüş konusundaki arzusuna güveniyoruz. Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan Hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi sunuyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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