Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı
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Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Büyükçekmece'de, Türk bayrağını yırttığı için vatandaşlar tarafından tepki gören İran uyruklu kadın gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece'de, Türk bayrağını yırttığı için vatandaşlar tarafından tepki gören İran uyruklu kadın gözaltına alındı.

Olay, Büyükçekmece'de saat 16.50 sıralarında meydana gelmişti. Bir işyerinin giriş kısmında asılı bulunan Türk bayrağını yırtarak yere atıp, üzerine basan İranlı Z.M., ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette, 'Türk bayrağını yırtmak sureti ile devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçundan işlem gören kadının, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Öte yandan çevredeki vatandaşların İranlı kadına gösterdiği tepki, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınmıştı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı
Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı
Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı
Türk bayrağını yırtan İranlı kadın gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi
İspanyol kadın Türk bayrağını yırttı, vatandaşlar tepki gösterdi
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